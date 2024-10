Após atacar de detetive, Viola descobre verdadeiro dono do resort

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Viola (Gabz) ataca de detetive e descobre que Mavi (Chay Suede) é o verdadeiro dono do resort Albacoa.

O que vai acontecer

Após descobrir, através de Luma (Agatha Moreira), toda a verdade sobre o resort, Rudá (Nicolas Prattes) sai correndo para confrontar Viola. Ele acusa a chef de cozinha de ser sócia de Mavi no empreendimento.

Viola não entende a acusação. Ela tenta se defender, e decide investigar essa história por conta própria.

De volta ao restaurante, Viola questiona Robson (Eriberto Leão) sobre a identidade do dono do complexo. O gerente do restaurante não tem detalhes, mas revela que o empresário tem um apartamento na cobertura do hotel.

A protagonista fica cismada e coloca um plano em ação para descobrir a verdade. Ela esconde o celular de Mavi, que pensa ter esquecido o aparelho no trabalho e sai.

A filha de Marcel (Bukassa Kabengele) então, com o auxílio de um binóculo, vigia a cobertura do hotel e vê que as luzes se acendem pouco tempo depois do namorado sair à procura do telefone. Na sequência, ela o aborda na entrada do apartamento e, sem ter como desmentir, Mavi a leva até a cobertura.

Viola (Gabz) confronta Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.