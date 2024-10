Anitta tranquiliza fãs após passagem do furacão Milton nos EUA

Anitta, 31, segue de férias em sua casa em Miami, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (10), a cantora usou os stories de seu perfil no Instagram para tranquilizar os fãs. Anitta disse estar recebendo muitas mensagens de pessoas preocupadas por conta do furacão Milton.

A funkeira explicou que onde ela está houve apenas ventos fortes e não teve o impacto devastador como em outras regiões do país. "Para todo mundo que continua me bombardeando de mensagens perguntando do furacão. Gente, está tudo bem. Como eu disse, céu azul, hoje está sozinho, inclusive. Tudo certo. Estou de casaco porque ali dentro está frio. Isso fica de recado para galera. É importante a gente se informar na mídia, só que a galera gosta de deixar um clima de desespero".

Por fim, Anitta afirmou que está tudo bem. "Aqui em Miami, não passou o furacão, não aconteceu nada demais. Na verdade, foi só um vem um vento mais forte. Nos outros lugares foi bem sério, mas aqui não, então sem sensacionalismo, viu, está tudo bem".