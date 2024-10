Jornalista é atingido por detrito de furacão durante reportagem ao vivo

Anderson Cooper foi atingido no rosto por um detrito do furacão Milton durante reportagem ao vivo na CNN dos EUA.

O que aconteceu

Ele estava ao vivo da Flórida. O apresentador mostrava as fortes chuvas e ventos à beira do rio Manatee, na cidade de Bradenton. O furacão havia atingido o local há cerca de 30 minutos, com intensidade três.

Um pedaço de isopor bateu em seu rosto. O repórter se assustou e interrompeu uma frase no meio: "A água está começando a transbordar, e... Nossa, OK", disse ele.

Depois, ele continuou a transmissão e explicou o que aconteceu. Anderson Cooper pegou o pedaço de isopor e seguiu: "Isso veio do rio, ainda bem que é só isopor. Vou deixar aqui atrás de uma árvore. É isso que está acontecendo, estamos vendo objetos que estavam no rio serem arremessados pelo céu".