'A Fazenda': Zé Love vence Prova do Fazendeiro e é líder do reality rural

Mais uma Roça do reality rural A Fazenda está formada. Nesta terça, 7, o ex-atleta Zé Love levou a melhor na Prova do Fazendeiro e conquistou a liderança do programa. Por isso, Zé se livrou da berlinda. Ele é o primeiro Fazendeiro homem da edição deste ano.

O ex-atleta teve de disputar a prova contra Zaac e Cauê Fantin. Eles tiveram de enfrentar um desafio de "esconde-esconde", em que, enquanto um dos participantes realizava uma contagem de olhos fechados, os outros tinham de se esconder em caixas que continham diferentes pontuações.

Zé acumulou 2.120 pontos e se tornou o grande vencedor. Zaac e Cauê se juntaram a Sacha Bali, vetado da Prova do Fazendeiro, em uma Roça totalmente masculina. O público deve votar por quem deseja que permaneça no reality. O eliminado será revelado nesta quinta-feira, 10.

Saiba como foi a formação da Roça

Sacha foi o mais votado da casa e não pôde disputar a Prova do Fazendeiro para tentar se livrar da Roça. O peão virou alvo na casa após ser acusado de se virar contra a aliada, Larissa, a última eliminada do programa. Ele recebeu 32 votos da casa, já que também tinha o poder branco de Camila Moura, que duplicava o peso de cada voto.

O modelo puxou Zaac para a formação da Roça. Já Zé Love foi indicado pela fazendeira Julia Simoura, e Cauê sobrou no Resta Um.

Raquel Brito foi desclassificada do reality

Na última segunda, 7, a participante Raquel Brito foi desclassificada de A Fazenda. A peoa passou mal durante a Prova do Fogo no domingo, 6, e, após uma bateria de exames, a equipe médica da Record TV optou que a participante não continuasse no reality show.

Segundo o laudo médico publicado pela equipe de Raquel, ela teve um "episódio súbito de dor torácica". O relatório, assinado pela equipe de saúde do programa da Record, explica que Raquel "está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento".