Suelen diz que Sacha foi abusivo em relacionamentos com mulheres mais novas

Em uma conversa com Gizelly na noite de quarta-feira (9) em A Fazenda (Record), Suelen disse que Sacha teve relacionamentos com mulheres mais novas.

Suelen diz que sentia que Sacha, repetidamente, criticava seu comportamento e a tenta fazê-la se encaixar. "Foi o que falei no discurso e quase fiquei em pé ontem: 'Olha aqui, 1,80m de mulher. É muita mulher pra tentar botar numa caixinha'. Não vou caber, não, mas ele já tentou muito."

Gizelly supõe que ele deve ter feito o mesmo com namoradas. "Coitada da mulher que já namorou esse macho!"

Suelen conta que fez um alerta para Larissa quando eles começaram um affair no reality. "Cheguei e falei: 'Presta atenção: ele sempre fala que a vida dele é limpa, 20 anos de carreira, e isso ele fala pras garotinhas mais novas que ele se relaciona, que ele é abusivo, mas elas não podem falar nada sobre porque são 20 anos de vida limpa'. Quem vai acreditar que ele é desse jeito?"

"Elas podem ir pra internet agora, você sabe", diz Gizelly.

Suelen supõe que essas namoradas podem ter denunciado Sacha enquanto ele está no confinamento: "Imagina o caos que não tá acontecendo lá fora por causa disso? Elas tudo mostrando as coisas que já passaram com ele? Nunca que posso compactuar".

