Cauê Fantin é o terceiro eliminado de A Fazenda 16 com 6,79% dos votos

Cauê Fantin foi o terceiro eliminado de A Fazenda 16 (Record). Ele recebeu 6,79% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

MC Zaac, primeiro a ser salvo, e Sacha Bali seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "Essa é a quarta temporada que apresento e ao longo delas já ouvi muito peão prometendo fazer e acontecer na hora certa. O jogo é agora."

"Zaac, no palco você é um artista atrevido, mas aqui mostrou que é um cara tímido. Mesmo quando foi chamado pro confronto, você agiu nos bastidores. Você é um grande articulador, que gosta de jogar em grupo", pontuou.

"Cauê, você tem aquele impulso típico dos 20 e poucos anos. Na história da Fazenda, nenhum peão que pediu pra entrar em uma roça escapou dela", contou.

"Sacha, dessa vez parece que seu barco afundou. 32 votos. Mas o baque maior acho que foi perder o apoio daqueles que você tinha aliados. Virou um náufrago ou um capitão solitário?", questionou.

Galisteu finalizou. "Roceiros, na Fazenda o julgamento é constante. Toda semana o Brasil é o júri das atitudes aqui dentro. Querem um conselho? Joguem o jogo. Não guardem nada para depois."

