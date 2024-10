Michael Jackson virgem, cadáver em casa: Revelações de Lisa Marie Presley

Antes de morrer aos 54 anos, Lisa Marie Presley estava escrevendo uma autobiografia.

O livro, concluído por sua filha, Riley Keough, trouxe grandes revelações sobre a relação de Lisa com o pai, Elvis Presley, a vida sexual de Michael Jackson, com quem foi casada, abuso de substâncias e traumas de infância.

Morte de Elvis

Elvis Presley, Priscilla e a filha, Lisa Marie

Lisa detalhou como foi o dia em que seu pai, Elvis Presley, morreu. De acordo com relatos do livro divulgados pela imprensa americana, ela, que tinha 9 anos, foi até o quarto do pai, onde foi segurada pelo empresário e amigo do cantor, Joe Esposito, que a avisou que "seu papai está doente".

Elvis estava deitado no chão do banheiro, inconsciente. "Tentei correr até ele, mas alguém me pegou e puxou de volta", disse Lisa, que acrescentou que há havia flagrado cenas parecidas: "Houve tantas vezes em que eu o encontrei caído no chão ou incapaz de controlar seu corpo. Eram os barbitúricos [medicação sedativa que causa dependência]".

Paramédicos tentaram ressuscitá-lo, sem sucesso. "Eu comecei a gritar que eu o queria, que eu precisava dele, e comecei a chutar e socar quem estivesse me segurando, tentando escapar deles, mas eles não me soltavam", contou Lisa. Ela confessou, porém, que ver o rosto do pai morto a teria traumatizado ainda mais.

Lisa também contou sobre o enterro do pai, momento em que percebeu que agora só lhe restava a mãe, Priscilla - com quem não tinha uma boa relação. "Aquele foi o primeiro momento em que realmente senti a perda - obviamente do falecimento do meu pai, mas mais que tudo, me senti presa àquela mulher", afirmou.

Vítima de pedofilia

Lisa conta que, aos 10 anos, foi molestada por Michael Edwards, ator e modelo que namorava sua mãe. "Ele disse que ia me ensinar o que ia acontecer quando eu ficasse mais velha. Ele colocava a mão no meu peito e dizia: 'um homem vai lhe tocar aqui'. Então ele colocava a mão entre as minhas pernas, e dizia: 'Um homem vai lhe tocar aqui'", diz o livro. Lisa ainda lembra que Edwards a beijou antes de sair.

Priscilla ficou furiosa quando Lisa revelou o que tinha acontecido e pediu que o namorado se desculpasse. Lisa escreve que Edwards falou: "Na Europa, é assim que ensinam as crianças, e era isso o que eu estava fazendo".

Os abusos, porém, não pararam. "Ele me tocava e me batia, dizendo para que eu não olhasse. Imagino que ele estava se masturbando", recordou, no livro. Quando Priscilla o confrontava, ele falava "eu estava bêbado" ou "ela, na verdade, estava flertando comigo". "Eu tinha 11, 12, 13 anos", completou Lisa.

Michael Jackson virgem

Lisa Marie Presley e Michael Jackson em Paris, em 1994

Segundo o livro, o Rei do Pop confessou que nunca tinha se relacionado sexualmente até os 35 anos, quando eles se casaram. "Ele me disse que ainda era virgem", escreveu Lisa Marie.

A filha de Elvis Presley contou o que soube de outros relacionamentos de Jackson. "Eu acho que ele beijou Tatum O'Neal e teve um caso com Brooke Shields, que não foi físico, exceto por um beijo", relatou.

Ela, que foi casada com o astro de 1994 a 1996, ainda citou uma investida de Madonna no cantor. "Ele disse que Madonna tentou ficar com ele uma vez também, mas nada aconteceu".

Preservação do cadáver do filho

Lisa Marie Presley e o filho, Benjamin

Lisa teria mantido o corpo do filho, Benjamin Keough, em sua casa por dois meses após a morte dele. Quando Benjamin morreu, ela não conseguiu decidir se o enterraria no Havaí ou em Graceland, a propriedade de Memphis onde Elvis morreu e está enterrado. "Minha casa tem um quarto separado e eu mantive Ben Ben lá por dois meses. Não há lei no estado da Califórnia que obrigue você a enterrar alguém imediatamente. Encontrei uma dona de funerária muito empática... Ela disse: 'Levaremos Ben Ben até você'".

A sala foi mantida a uma temperatura de 12 graus para preservar o corpo. Lisa Marie "se acostumou tanto com ele, cuidando dele e mantendo-o lá", diz um trecho do livro.

Vício em opioides

Lisa estava tomando 80 comprimidos por dia no pico de seu vício em opioides, segundo o livro. Ela teria se tornado dependente do medicamento após passar por uma cesariana para dar à luz suas gêmeas, Finley e Harper.

Ela contou que, no início, o uso da substância era "recreativo", até não ser mais o caso. "Precisou de mais e mais para ficar chapada, e eu sinceramente não sei quando o corpo decide que não consegue mais lidar com isso. Mas, em algum momento, ele decide", escreveu. Lisa chegou a ser hospitalizada e, posteriormente, internada em uma clínica de reabilitação após sofrer uma overdose.