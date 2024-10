Zé Love e Sacha trocam ofensas na formação da roça: 'Lúcifer'

Sacha e Zé Love voltaram a bater boca durante a formação da terceira roça de A Fazenda 16 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Enquanto Zé Love votava no ator, ele o provocou. "Na primeira semana, o capitão do barco, que falou que pulou e tá à deriva agora..."

Sacha se defendeu. "Não. Eu achei meu norte! Estive à deriva e tenho meu norte bem firme: ele tá apontado pra tua cara! Tá apontado pra tua cara!"

Zé Love se exaltou e Sacha o atacou. "Ele não sabe respeitar ninguém, cara. Esse cara é baixo demais, sujo, imundo. Amigo, se você não tem argumento, você vai pra agressividade. Sabe o que você é pra mim? O Lúcifer! Você é uma pessoa agressiva, não tem um amor no coração, não tem respeito por ninguém!"

Love também o atacou. "Você é um merda! Eu entendo de bosta, porque você é uma merda."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após saída de Raquel, quem é o mais odiado? Resultado parcial Total de 772 votos 0,39% Albert Bressan 1,94% Babi Muniz 2,33% Camila Moura 2,46% Cauê Fantin 2,33% Fernanda Campos 0,26% Fernando Presto 0,39% Flor Fernandez 1,68% Flora Cruz 1,42% Gui Vieira 0,52% Gilsão 7,25% Gizelly Bicalho 0,52% Juninho Bill 6,61% Júlia Simoura 8,68% Luana Tárgino 8,29% Sacha Bali 0,26% Sidney Sampaio 18,91% Suelen Gervásio 8,16% Vanessa Carvalho 15,03% Yuri Bonotto 4,66% Zaac 7,90% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 772 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso