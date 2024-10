Sacha errou ou não com Larissa? Chico e Bárbara opinam sobre o caso

A saída de Larissa Tomásia de A Fazenda (Record) ainda está causando desdobramentos dentro do reality rural. Na noite de terça-feira (8), muitos peões usaram o relacionamento da ex-peoa com Sacha como motivo de voto. O ator usou seu espaço na formação de roça para retomar sua visão do affair e se defender das acusações.

"Eu acho que ele se defendeu bem, foi cansativo, mas necessário, porque uma coisa repetida várias vezes acaba virando uma verdade", analisa Bárbara Saryne. Ela avalia que Sacha tentou ser sincero com Larissa, dizendo que não queria relacionamento ou magoá-la e também lembra que os dois tiveram falas um sobre o outro que eram controversas.

Quando ele dizia para outras pessoas que não estava interessado, ele também falava isso pra ela. Talvez de uma maneira menos direta, mas ai entendo que é cuidado. Não acho que ele tenha errado com ela.

Chico Barney discorda da opinião da colega de Central Splash: "Eu acho muito feio o cara, depois que beijou, falar 'mas é porque ela insistiu muito', 'é porque ela queria', 'eu não queria relacionamento'. Mas foi lá e beijou, sei lá quantas vezes". Ele lembra que depois de ter a atitude, Sacha ficava inseguro e falava mal dela para outros peões.

"Eu acho que faltou responsabilidade afetiva, emocional e espiritual dele", continua. O colunista dá razão para a ex-peoa ter ficado magoada com o ator e tê-lo criticado durante o programa Hora do Faro (Record). "Ele é um sonso, não me engana."

"Eu quero ver o dia que ele sair do programa, quais plaquinhas ele vai dar para ela quando assistir todos os vídeos", responde Bárbara.

"Lamento que ele tenha tratado Larissa dessa forma, mas também estou adorando a performance dele em A Fazenda. Meu compromisso é com a bagunça", finaliza Chico.

