Roger, do Ultraje, revela estado de Mingau 1 ano após tiro na cabeça

Roger Moreira, 68, vocalista do Ultraje a Rigor, falou sobre o estado de saúde de Mingau, 57. O baixista ainda se recupera após levar um tiro na cabeça em setembro do ano passado.

O que aconteceu

Roger explicou que Mingau deixou o hospital e agora está numa clínica de reabilitação, onde passará por fisioterapia. "Ele precisa fortalecer o diafragma, ele ainda está com traqueostomia, está em uma cadeira de rodas especial", disse o artista em entrevista ao Tá Na Hora (SBT) desta terça-feira (8).

O músico ressaltou que Mingau ainda tem dificuldades para se comunicar. "Por enquanto ele ainda não… Ele responde, olha a gente e às vezes dá risada, mas a gente não sabe bem o que está acontecendo com ele ali", explicou.

Roger também celebrou pelo fato de seu colega de banda estar vivo e bem, enquanto inicia a nova fase de seu tratamento. "É um avanço, né? Ele está começando esse processo todo para ver se desenvolve mais", afirmou o vocalista.

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, recebeu alta hospitalar no dia 7 de outubro, mais de um ano após ser hospitalizado. O artista já passou por várias cirurgias desde que foi baleado na cabeça no ano passado em Paraty, no Rio de Janeiro. Em setembro, ele celebrou seu aniversário no hospital.