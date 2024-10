Reino Unido intervirá em planejamento para estúdio de cinema perto de Londres

Por Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - O governo britânico intervirá no processo de planejamento de um novo e importante estúdio cinematográfico a oeste de Londres, dando a palavra final sobre propostas que foram bloqueadas pelo conselho local, tentando reduzir a burocracia de planejamento para grandes projetos.

Antes de chegar ao poder em uma eleição em julho, o primeiro-ministro Keir Starmer havia prometido reformular o sistema de planejamento e apoiar "os construtores, não os bloqueadores". Ele também está organizando uma grande cúpula de investimentos na próxima semana.

O Marlow Film Studios, que lista os diretores James Cameron, Sam Mendes e Paul Greengrass como seus apoiadores, está tentando recorrer da rejeição inicial aos seus planos, e a intervenção do governo é um grande impulso para o projeto.

A ministra da Cultura, Lisa Nandy, disse que o Ministério da Habitação - responsável pelo planejamento - está "cumprindo a missão do governo de proporcionar crescimento econômico como prioridade ao tomar decisões sobre pedidos de planejamento".

"Ontem (o Ministério da Habitação) recuperou um pedido de permissão de planejamento para o Marlow Film Studios em Buckinghamshire", disse Nandy ao Parlamento.

"Os méritos desse pedido serão agora analisados detalhadamente por seus ministros antes de se chegar a uma decisão."

A iniciativa de "solicitar" a decisão de planejamento foi bem recebida pelos apoiadores do projeto, que disseram que a aprovação "fortaleceria as bases de longo prazo do setor".

Mas ela também testará a determinação do governo de Starmer em promover grandes projetos, apesar da oposição local.

O novo complexo de estúdios proposto foi rejeitado em maio deste ano pelo Conselho de Buckinghamshire, que disse que não havia evidências suficientes para justificar a construção dos estúdios nas chamadas terras do cinturão verde - destinadas a evitar a expansão urbana para o campo.

"Esperamos que o próximo inquérito de planejamento revele que os benefícios econômicos seriam insignificantes", disse o Save Marlow's Greenbelt, grupo ativista local que se opõe ao projeto.

"Esperamos que (a vice-primeira-ministra) Angela Rayner decida que esse não é um bom uso da terra do cinturão verde, pois não fará nada para gerar crescimento ou resolver a crise habitacional."

O Marlow Film Studios afirmou que os estúdios proporcionariam 4.000 empregos - metade deles em Marlow, cerca de 56 kms a noroeste de Londres. A empresa argumenta que a oposição barulhenta abafou o apoio silencioso de muitos moradores locais.

"O campus de estúdio de alta tecnologia que estamos construindo atenderá às necessidades de investidores e empresas de produção globais, preparando o Reino Unido para o próximo meio século de produção cinematográfica britânica", disse o Marlow Film Studios.