Raquel aparece nas redes sociais pela 1ª vez após A Fazenda; veja

Raquel Brito, 23, fez sua primeira aparição público após ser desclassificada de A Fazenda 16 (Record) devido à orientações médicas.

O que aconteceu

A ex-peoa publicou uma selfie em seu perfil no Instagram usando uma camisola hospitalar para dar uma recado para seus seguidores: "Benção, vim aqui rapidinho e quero hablar com vocês. Volto em instantes."

Raquel Brito posta stories hospitalizada Imagem: Reprodução/Instagram/ @raquelbritoofc



