A Fazenda 16: Zé Love vence prova, escapa da roça e é o quarto fazendeiro

Zé Love venceu a quarta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16 (Record) e escapou da roça.

Como foi a prova

O novo fazendeiro foi escolhido em um jogo de esconde-esconde envolvendo sorte.

Os peões participaram de um sorteio e o primeiro deles esperou uma contagem de 30 segundos, enquanto os outros dois participantes se esconderam em alguma das 24 caixas espalhadas no Campo de Provas.

Caso o participante encontrasse os outros, ganhava os pontos que estavam em cada caixa. Se não, quem se escondeu ficava com os pontos.

O jogo seguiu para novas rodadas, até todas as caixas serem abertas. Aquele que tivesse maior número de pontos depois de três rodadas seria o novo Fazendeiro

A prova foi vencida por Zé Love.

