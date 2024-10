Poliana Rocha conta como perdoou traição de Leonardo: 'Nunca mais'

Poliana Rocha, 47, recordou a ocasião em que foi traída pelo marido, Leonardo, 61.

O que aconteceu

A influenciadora digital afirmou que fez questão de perdoar o companheiro, porque não queria conviver com o ressentimento trazido pela atitude dele. "Perdoei e nunca mais falei em casa sobre isso. É de alma mesmo. Perdoo do coração, porque não quero isso dentro de mim, não quero nada que me faz mal. Se for para ficar remoendo aquele sentimento, então você não perdoou", disse ela, em entrevista ao podcast A Virada de Chave, de Monique Curi, 55.

Poliana contou que hoje aconselha mulheres que passaram pela mesma situação. "Muita gente me pede conselhos sobre isso. É difícil falar da situação do outro, mas eu falaria: 'Perdoa, não traz isso para vocês. Se quer investir nessa relação, que tem amor, então faz isso para o seu bem, para construir uma família'. Porque eu, graças a Deus, consegui, depois de tantas coisas que passei, ter uma família linda. Hoje olho para eles e agradeço muito."

Hoje, ela se diz satisfeita por ter mostrado que vai além do rótulo de "esposa de Leonardo". "Saí da condição de sombra e assumi quem realmente sou. Quando eu realmente desconstruí isso e assumi a verdadeira Poliana Rocha, independente de ser esposa de fulano, mãe de siclano, avó de beltrano... Isso, para mim, é realmente o sucesso."