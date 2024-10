Peões de A Fazenda 16 comentam aparência de Zé Love: 'Morou em Chernobyl'

Na noite de quarta-feira (9), alguns peões comentaram na academia da sede de A Fazenda 16 (Record) sobre Zé Love.

O que aconteceu

O assunto surgiu quando Flora falava de Albert. "Ele não relaxa em nenhum momento."

Cauê, então, apontou a idade do peão. "Gente, o Albert tem idade pra ser pai do Zé. É por causa disso. São 19 anos de diferença."

Vanessa comentou que Zé Love parece ser velho. "É porque o Zé é vivido, aí o povo acha que tem mais idade. Mas o Zé não é velho assim. Ele tem 36."

Cauê brincou. "Ele tá acabado mesmo."

Flora completou. "Morou em Chernobyl."

