Peões dizem que áudio vazou durante formação de roça: 'Me gelou'

Após voltarem para a sede depois da formação da terceira roça de A Fazenda 16 (Record), alguns peões comentaram que um áudio vazou para eles durante o momento que estavam no deck de votação.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Zé Love comentou que o conteúdo foi pesado. "O áudio lá foi pesadão, hein!"

Flor e Zaac o alertaram. "Não pode falar."

Flor ainda pontuou. "Mas você sabe o porquê senão..."

Gizelly disse também ter se assustado. "O vazamento de áudio me gelou!"

Flor repreendeu os peões. "Não, nem fala. Não pode falar. Vamos esquecer! Vamos esquecer, gente. Não pode falar, não pode falar."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 3ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 1740 votos 36,15% Zé Love 46,32% Cauê 17,53% Zaac Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1740 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso