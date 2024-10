Mariana Goldfarb rebate críticas sobre corpo: 'Teste para não enlouquecer'

Nesta quarta-feira (8), Mariana Goldfarb rebateu críticas sobre seu corpo nas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, a modelo compartilhou um print de alguns comentários de seguidores sobre seu corpo. "Ela está grávida?", questionou uma e outra respondeu: "Acredito que não, só que nas fotos eles encolhem a barriga ou usam photoshop".

A modelo não escondeu sua decepção com as críticas e desabafou sobre padrões de beleza inalcançáveis. "A mesma sociedade que julga a mulher com padrões irreais de magreza é a sociedade que julga a mulher que não está dentro dos padrões irreais de magreza. Todo dia é um teste para não enlouquecer".

Mariana falou sobre a cobrança e julgamento por um corpo ideal que não existe. "Como se não bastasse o nosso autojulgamento e cobrança por perfeição e excelência 100% do tempo, que é desesperador e exaustivo, ainda vem gente reforçar isso. Tem dias que eu que eu só penso: mas meu Deus do céu, quando está muito magra, não tá bom. Média, também não. Gorda, também não. Nunca está bom. Quanto mais vocês cobram um corpo irreal, que é impossível de ser alcançado e não é saudável, eu já tive anorexia também, a gente também acaba fomentando isso para vocês".