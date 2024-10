Marcio Garcia processa Light por conta de energia na mansão de R$ 250 mi

Marcio Garcia, 54, está em disputa judicial com a Light, empresa responsável pela energia elétrica do Rio de Janeiro, pelo valor das contas de luz na sua mansão (a mais cara do Brasil). A informação foi publicada inicialmente por Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada por Splash.

O que aconteceu

Marcio Garcia instalou um gerador de energia solar na mansão em Joá (RJ) em junho de 2016. A instalação aconteceu com aprovação e vistoria da Light.

A intenção do ator era economizar, mas as contas de energia seguiram custando praticamente o mesmo.

O ator alega que a Light tem feito as cobranças por estimativa de consumo, não levando em conta o uso da energia solar. Marcio já teria feito algumas reclamações antes de entrar com processo.

Ele quer que a medição de energia seja feita de forma presencial, e que a energia solar seja levada em conta. O ator pede o recálculo das contas dos últimos 5 anos e a restituição do valor que teria pagado a mais.

Para a Light, o ator está equivocado, já que há o custo mínimo e os impostos. A empresa diz ter feito vistoria e concluído a regularidade da medição de todo sistema.

No entanto, a companhia admite que lançou "de maneira equivocada" "acúmulos de consumo" após meses de cobrança por estimativa. Em razão do equívoco, a Light afirmou que devolveria o valor em créditos nas contas seguintes.

A juíza titular Katia Cilene da Hora Machado Bugarin pediu o recalculamento das faturas dos meses de fevereiro até outubro de 2019 e de dezembro de 2020 até abril de 2021. Ela ainda condenou a Light a restituir os valores pagos a mais por Marcio.

Mansão

O apresentador anunciou a venda da mansão, que pode ser comprada por US$ 50 milhões (equivalente a R$ 276 milhões)). Com o preço, a casa de Marcio Garcia desbanca em pelo menos R$ 30 milhões a propriedade anteriormente considerada a mais cara do Brasil — a casa de 2,5 mil metros quadrados, vendida em julho no Jardim Pernambuco, área nobre do Leblon.

A propriedade tem mais de 6.000 m² e é 100% movida a energia solar. Conta com piscina semiolímpica, jacuzzi, área para mini golfe, 7 suítes, 18 banheiros, academia, cinema, boate, etc. A mansão é dividida em 3 núcleos com entradas independentes, tem vista do mar e da Pedra da Gávea e paisagismo de Burle Max.

