Leticia Cazarré mostra evolução da filha e diz: 'Sou um porcaria de pessoa

Leticia Cazarré postou a evolução da filha, Maria Guilhermina, que nasceu com uma cardiopatia rara.

O que aconteceu

A bióloga mostrou uma foto da herdeira de dois anos sentada em uma cadeira de rodas, com acessos pelo corpo e tubo da traqueostomia em seu pescoço. "Meu Deus! Eu sou mesmo uma porcaria de pessoa. Perdão, Senhor! Misericórdia", desabafou.

Maria Guilhermina foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein assim que nasceu. A doença consiste em má formação da válvula tricúspide,, que separa o átrio direito do ventrículo direito. Essas anormalidades causam aumento do átrio e "atrialização" do ventrículo direito, o que leva a uma insuficiência cardíaca congestiva, back-up do fluxo sanguíneo (resultando em acúmulo de líquido nos pulmões) e fluxo insuficiente de sangue para o corpo.

A bebê, mais nova das meninas de Letícia e Juliano Cazarré, já passou por diversas cirurgias, uma delas assim que nasceu.