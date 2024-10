Lauana Prado lista regras para relacionamento com Tati Dias dar certo

Lauana Prado deu detalhes sobre seu relacionamento com a influenciadora Tati Dias e citou regras para o namoro dar certo.

O que aconteceu

Para a cantora, respeito e companheirismo são valores necessários para o relacionamento funcionar. "Respeito e companheirismo são essenciais! Mesmo com a correria do dia a dia, a gente tenta ficar o máximo possível juntas, apoiando em tudo, sendo ombro quando precisa e celebrando as vitórias também. Se não for assim, é difícil demais dar certo", disse em entrevista à Quem.

Apaixonada, a artista disse que já esteve em relações ruins antes de Tati. "O amor saudável e feliz é o resultado de muito aprendizado com relacionamentos ruins que a gente vive ao longo da vida. Faz parte do amadurecimento de todo mudo".

Lauana e Tati assumiram o namoro publicamente em junho deste ano.