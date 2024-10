Justin Bieber diz que 'não tem nada a ver' com Diddy e está enojado

Justin Bieber está enojado com as acusações feitas contra Sean 'Diddy' Combs e diz que 'não tem nada a ver' com ele.

O que aconteceu

Bieber foi aconselhado a ficar o mais longe possível de qualquer coisa relacionada ao rapper, de acordo com o Us Weekly. Ele estaria enojado com tudo envolvendo Sean.

Ainda segundo o site, uma fonte próxima do cantor canadense afirmou que ele não quer nada e "não tem nada a ver" com Diddy.

Diddy está preso desde o dia 16 de setembro. Ele tem mais de 120 acusações envolvendo estupro, tráfico sexual, transporte para prostituição, abuso, extorsão e coerção.

Entenda o caso

O rapper Sean Combs (conhecido como "Diddy", "Puff Daddy" ou "P. Diddy") foi preso no dia 16 de setembro, acusado de organizar festas sexuais forçadas e abusivas em hotéis de luxo nos Estados Unidos.

A acusação, de 14 páginas, cita as orgias de Diddy como "freak-offs". O termo é uma expressão informal, utilizado pela polícia apenas por conta da singularidade do caso: um "freak-off" é um "surto", uma competição ou desafio entre pessoas que estão mostrando suas habilidades únicas ou excêntricas. A palavra foi citada pela primeira vez pelas vítimas que fizeram a queixa — pelo menos oito pessoas entraram na Justiça contra o rapper.

A acusação sugere também que Diddy estaria envolvido em tráfico humano. De acordo com o documento, os freak-offs eram organizados pelo rapper e sua equipe, muitas vezes transportando profissionais do sexo, homens e mulheres, "através de divisas estaduais e fronteiras internacionais".

Os profissionais do sexo também teriam sido drogados pelo rapper. Segundo o Tribunal Distrital do Sul de Nova York, que emitiu a acusação, as vítimas foram dopadas para que se mantivessem "obedientes e dóceis". Os quartos de hotel estariam equipados com "mais de 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificante" e as filmagens das orgias teriam sido usadas por P. Diddy como forma de chantagem contra os profissionais do sexo.