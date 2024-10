Júlia tem crise de ansiedade e chora após formação de roça em A Fazenda

Fazendeira da semana, Júlia teve uma crise de ansiedade após a formação da 3ª roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após os peões voltarem para a sede, Júlia foi para o quarto e chorou. A peoa foi consolada pelos outros peões.

Júlia explicou que não tinha um motivo em específico. "É tudo. Não acabava nunca [a formação da roça]. Todo mundo gritando."

É muita energia, muita pressão... Acho que é acúmulo desde que eu cheguei. Júlia

A fazendeira ficou mais calma após ser consolada pelos peões. Ela contou que já tinha pedido atendimento.

