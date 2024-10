Jojo diz que emprestou dinheiro a influencer que a criticou: 'Escrota'

Jojo Todynho, 27, reclamou de ter sido criticada publicamente por uma influenciadora digital que lhe devia dinheiro há um ano.

O que aconteceu

A pessoa, cuja identidade Jojo não revelou, chamou-a de 'escrota' por seu posicionamento político de direita. "Uma influencer me contou uma história triste de que estava sem dinheiro para o aluguel e perguntou se eu poderia ajudar porque estava toda enrolada e quase sem o que comer dentro de casa. Eu emprestei, a babaca aqui. A bonita estava numa página militando por conta do meu posicionamento, [falando] que eu era uma escrota, e isso e aquilo", relatou, nos stories de seu Instagram.

Revoltada, Jojo foi reclamar com a 'devedora' e ameaçou expô-la na web caso não pagasse o que lhe deve. "Eu printei e mandei para ela. Falei: 'Pode falar o que quiser sobre mim, mas me paga, porque na hora de me pedir dinheiro eu não fui escrota. Tem até oito horas para pagar, senão a escrota aqui vai te botar na internet'."

O valor de R$ 5 mil já foi pago, e a cantora vai usá-lo para fazer caridade no Dia das Crianças. "Ela [devedora] pagou. Vou pegar esse dinheiro e dividir para doces do Dia das Crianças. Pode falar o que quiser, mas paga meus '5k'. Quer tirar onda, mas na hora de pedir vem igual a um gatinho. Tem um ano que emprestei esse dinheiro."