Jennifer Lopez fala pela 1ª vez sobre divórcio de Affleck: 'Desesperador'

Jennifer Lopez, 55, abriu o coração sobre o fim de seu casamento com Ben Affleck, 52. Ela entrou com o pedido de divórcio e, abalada com a situação, cancelou a turnê "This is Me... Live" para se recuperar.

O que aconteceu

A cantora admitiu que a separação foi dolorosa, mas garante que está dando a volta por cima. "Solitário, desconhecido, assustador. Parece triste, desesperador. Mas quando você fica nesses sentimentos, pensa: 'Essas coisas não vão me matar'. Na verdade, sou capaz de ter alegria e felicidade sozinha", disse ela à revista Interview.

J-Lo entendeu que estava buscando em uma relação amorosa a felicidade que precisa encontrar em si mesma. "Estar em um relacionamento não me define. Não posso buscar a felicidade nas outras pessoas. Tenho que ter felicidade dentro de mim. Eu costumava dizer que sou uma pessoa feliz, mas ainda estava procurando algo que outra pessoa preenchesse."

Romântica nata, ela confessa que sonhava com um par que a acompanharia até a velhice. "Para pessoas que são românticas e amam estar em relacionamentos e querem envelhecer com alguém, pensamos: 'Tenho que ter isso para ser completo e feliz'. E não é assim. Você precisa estar saudável, precisa estar bem sozinha. Achei que tinha aprendido isso, mas não aprendi."