Gracyanne Barbosa diz que esta 'perdida' após fim de casamento com Belo

Gracyanne Barbosa, 41, disse se sentir "perdida" para voltar a se relacionar após o fim do casamento de 15 anos com Belo, 50.

O que aconteceu

Barbosa explicou que precisa reaprender a se relacionar. Durante participação no podcast Ticaracaticast, a famosa admitiu sentir "preguiça" e reclamou da "burocracia" para conhecer outra pessoa que, ressaltou, a deixa desanimada.

Eu fiquei muito tempo casada, estou meio perdida. Como é esse negócio de primeiro encontro? E dá uma certa preguiça de conhecer alguém, é uma burocracia... Ainda estou nesse período, nessa fase perdida de relacionamento. Estou muito bem comigo mesma, focada no trabalho, estudando muito. Não estou procurando relacionamento. Gracyanne Barbosa

A musa fitness também contou que os homens não "chegam" até ela e ponderou que, "talvez", seja "o perfil de mulher que assusta". "Na vida não recebo cantada. Os homens são extremamente educados. Eu sou uma pessoa que gosta de passar no meio do povo, os seguranças que trabalham comigo sofrem. Recebo um 'você é gostosa', mas é pouco e de forma educada. O cara me chamou de 'gostosa', obrigada, vejo como um elogio, não como se eu fosse um objeto".

Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram a separação em abril de 2024. Os dois estavam juntos havia 15 anos, e o término foi permeado por polêmicas, inclusive com um affair vivido pela musa fitness com seu ex-personal trainer. Desde então, os dois famosos não assumiram nenhum relacionamento publicamente.