Giovanna Lancellotti recorda 'pingue-pongue erótico' com noivo na Tailândia

Giovanna Lancellotti, 31, relatou a experiência curiosa de ir a um show de "pingue-pongue erótico" com o noivo, Gabriel David, 27, na Tailândia.

O que aconteceu

O casal embarcou no "Ping Pong Show" após receber uma dica de Sabrina Sato. "Ela me indicou um lugar para ir na Tailândia maravilhoso", disse a atriz ao falar com a apresentadora no programa Sobre Nós Dois (GNT) desta terça-feira (8).

Giovanna contou que o noivo até participou de uma das dinâmicas. "Um lugar com shows incríveis... O Gabriel foi convidado, participou", disse a atriz. Mas ele deixou claro: "Participação à distância".

A atriz descreveu como funciona essa versão erótica do tênis de mesa no local. "Você senta na plateia, a mulher coloca as bolinhas de pingue-pongue [nas partes íntimas] e solta em você. Você está com uma raquete e você tem que rebater. Eu errei todas. Todas as bolas molhadas caindo", afirmou.

Lancellotti contou de outra apresentação em que a artista retira lâminas de dentro de si. "Ela ia puxando de dentro", recordou. Sabrina complementou o relato com suas próprias memórias. "Era tipo um varal de lâminas e aí ela vai tirando de dentro dela", explicou a apresentadora.

Por fim, Giovanna recordou como o noivo participou do show erótico. "Ela introduziu uma caneta... Lá. E perguntou: 'Qual o seu nome?'. Ele: 'Gabriel'. Ela foi lá prontamente, ajoelhou e escreveu com a letra melhor do que a minha: Gabriel. A gente tem até hoje esse quadro", mencionou a atriz, divertindo os convidados.