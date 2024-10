Gimenez faz procedimento para celebrar chegada dos 55 anos: 'Carinha de 20'

Luciana Gimenez, 54, aproveitou uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos, para fazer um procedimento estético no rosto.

O que aconteceu

Ela, que completa 55 anos em novembro, contou que quer entrar na nova idade com "carinha de 20". O resultado deve ficar visível em dois meses, segundo ela.

Gimenez fez um PRP (Plasma Rico em Plaquetas). "Acabei de fazer PRP no rosto. Ficou meio vermelhinho. Estou saindo daqui com o meu plasma e plaquetas. Deu tudo certo. Para o meu aniversário, carinha de 20", disse ela nas redes sociais nesta quarta (9).

O objetivo do procedimento é rejuvenescer o rosto, amenizando linhas de expressão, flacidez e outras imperfeições da pele. Para fazê-lo, é coletada uma pequena amostra de sangue do paciente, que é processado em uma centrífuga para separar as plaquetas do restante. Então, o plasma rico em plaquetas é aplicado nas áreas a serem tratadas.