A Fazenda: Larissa pede que ataques parem e fala de Sacha: 'Sinais claros'

Segunda eliminada de A Fazenda 16 (Record), Larissa publicou em suas redes sociais uma mensagem sobre Sacha e sobre ataques que tem recebido. O relacionamento dos dois foi muito citado na formação da terceira roça, com o ator sendo votado por 16 peões.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Larissa contou que tem recebido muitas mensagens "cruéis e desproporcionais". "Está sendo muito pesado para mim ser humilhada por ter tido a coragem de ser eu mesma e encarar meus sentimentos."

Ela justificou o envolvimento com Sacha. "Escolhi me envolver e viver aquele momento. Lá dentro eu entendia que ele também queria e parecia existir um sentimento recíproco."

Mais do que as coisas que ele me falava, ele demonstrava em atitudes o interesse dele por mim. Os sinais que ele mandava eram muito claros: os olhares, os cheiros, os abraços, os pedidos de carinho. Larissa Tomásia

Larissa disse que o beijo deles na festa foi por "iniciativa própria" de Sacha. "Me encantei e, sim, confesso que perdi o foco no jogo."

Ela apontou que não esperava isso quando entrou no programa.

Larissa ressaltou que se surpreendeu ao sair da casa e ver vídeos. "As atitudes era diferentes no dia a dia."

Ela também disse que as mensagens que está recebendo tem passado do ponto. "Se coloquem no meu lugar antes de me enviarem."

Larissa finalizou agradecendo o apoio que também tem recebido e dizendo querer continuar. "Eu só gostaria de seguir em paz."

Durante a formação da roça, Sacha se defendeu dos votos recebidos e disse sempre ter sido claro quanto aos sentimentos.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 3ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 2412 votos 47,43% Zé Love 38,31% Cauê 14,26% Zaac Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2412 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso