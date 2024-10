Saiba quem são as celebridades que não negam sentir ciúmes e deram barraco

Kyra Gracie, 39, esposa de Malvino Salvador, 48, revelou ter sentido ciúme do marido quando ele contracenou com Cleo, 42, na novela "Haja Coração" (Globo, 2016) e nos filmes da saga "Qualquer Gato Vira-Lata" (2011 e 2015). No entanto, ela não é a única famosa ciumenta.

Kyra Gracie revelou ter ciúmes do marido, Malvino Salvador Imagem: Reprodução/SBT

Orlando Bloom

Em 2014, o ator fez o maior escândalo em um restaurante em Ibiza, na Espanha, ao dar de cara com Justin Bieber. Orlando estava inconformado com o fato de o cantor pop ter ficado com sua ex-mulher, Miranda Kerr, e tentou dar um soco no canadense, que desviou bem na hora.

De acordo com fofocas da época, Bieber só teria saído com Miranda para dar o troco em Bloom, que havia sido flagrado com sua ex-namorada, Selena Gomez.

Orlando Bloom brigou com Justin Bieber Imagem: Reprodução/Instagram

Fernanda Souza

Em 2016, durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, Fernanda ficou incomodada com a atenção que o então marido Thiaguinho dispensou à top Izabel Goulart durante as gravações de um programa da Rede Globo. Segundo conversas da época, ela chegou a gritar com o amado em uma lanchonete, acusando-o de não conseguir disfarçar o deslumbramento com a beleza da modelo.

Fernanda Souza teve ciúmes do então marido Thiaguinho Imagem: Imagem: Reprodução/Instagram@thbarbosa

Durante um show em Guarajuba, na Bahia, na Virada de 2016 para 2017, a cantora reparou, do palco, o papo animado que o marido, Daniel Cady, levava com uma mulher. "Quem é essa aí, papai? Está cheio de assunto, hein? Vou passar a mão na cara! Conversando para c*! Manda ela subir aqui no palco para fazer essa conversinha de ouvido comigo!", mandou, nervosa.

As imagens viralizaram na internet e Ivete explicou, dias depois, que tudo não passou de uma "brincadeira".

Ivete Sangalo beija o marido Daniel Cady Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Daniella Cicarelli

Em 2005, durante a festa de seu casamento com o então jogador Ronaldo, em Chantilly, na França, a apresentadora mandou expulsar a modelo Caroline Bittencourt do local. A moça era ex de seu ex, o empresário João Paulo Diniz.

A união com Ronaldo durou apenas três meses e contou com outras crises de ciúme. Em uma delas, Daniella destruiu o computador do marido após flagrá-lo trocando mensagens tórridas com outra mulher.

Daniella Cicarelli deu escândalo no casamento com Ronaldinho Imagem: Reprodução/Instagram

Monique Amin

A ex-BBB fez um barraco em setembro de 2014 quando uma modelo curtiu diversas fotos de seu então namorado, Celso Martello. Irritada, ela foi até o perfil da moça e deixou um recado malcriado: "Oi, linda. Conheces o meu namorado de onde, fofa? Não estou entendendo o que tu quer curtindo fotos dele! É para ele vir aqui ver teu %$#@?".

A moça respondeu e tentou se defender: "Não precisa de tanta baixaria, porque não tenho idade, tempo e nem me falta educação para ficar disputando homem!".

Monique Amin, participante do BBB12 Imagem: Frederico Rozário/TV Globo

Pe Lanza

Pe Lanza, vocalista do Restart, admitiu sentir ciúme das cenas românticas da então namorada, Giovanna Lancellotti. Em setembro de 2011, o casal brigou por ciúme do rapaz na festa do Prêmio Multishow, e o motivo foi o ex-affair da atriz Diego Silva, o DH, da Banda Cine.