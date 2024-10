Neymar não está sozinho: 5 outros famosos que exageraram no Photoshop

Uma foto de Neymar Jr. curtindo uma praia com amigos e familiares viralizou por uma possível edição de Photoshop que deu errado. Na imagem, Paula Akkari, amiga do jogador, aparece com uma "terceira mão" em sua barriga, que não estava ligada a ninguém.

Imagem: Reprodução/Instagram

Assim como Neymar, outros famosos tiveram edições bizarras em suas fotos. Confira:

Ana Hickmann

Imagem: Reprodução/Instagram

A própria modelo reclamou do Photoshop exagerado em seu rosto após posar para uma capa de revista. Na imagem, a apresentadora aparece com a boca, bochechas e olhos modificados. Incomodada, Ana mostrou sua insatisfação com um comentário no post da publicação que divulgava a edição. "Gente, essa não sou eu", escreveu.

Mara Maravilha

Imagem: Reprodução/Instagram

A apresentadora acabou virando meme ao fazer uma publicação mostrando seu "look do dia". Na imagem, Mara aparece com a panturrilha de uma das pernas um tanto torta. Muitos seguidores acreditam ser efeito de uso exagerado de Photoshop e alguns chegaram a comparar o membro modificado a uma "minhoca".

Salma Hayek

Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz mexicana compartilhou algumas fotos de biquíni em meio à natureza, mas também causou estranhamento. Isso porque o mar atrás de Salma parece se curvar quase como uma montanha.

Luiza Brunet

Imagem: Reprodução

A modelo foi questionada por alguns seguidores por mau uso de Photoshop. Eles apontaram o excesso de edição em uma sequência de fotos publicadas. Nas imagens, as paisagens ao fundo aparecem tortas.

Beatriz Reis

Imagem: Reprodução/Instagram

A ex-BBB apareceu com o braço mais esticado que o normal em uma foto nos Lençóis Maranhenses. O tamanho e a posição do cotovelo parecem ser resultados de edição amadora.