E se um asteroide cair no Brasil? Este site te deixa escolher até o tamanho

Você já pensou o que aconteceria se um asteroide atingisse o Brasil ou qualquer outra parte do planeta Terra? Existe um site curioso que permite simular esse evento catastrófico.

Criado por Neal Agarwal, um desenvolvedor conhecido por seus jogos estranhos e criativos, o Asteroid Launcher permite que você escolha as características do asteroide que irá ser lançado contra a Terra e analise os resultados do impacto.

Ter uma plataforma desse tipo pode causar certa estranheza em alguns, mas tem lá seu lado interessante, uma vez que usa vários dados para simular o tamanho dos estragos provocados por uma possível queda de asteroide. Além disso, pode se tornar um incentivo para apoiar agências espaciais em missões de desvios desses objetos no futuro.

Como usar

O primeiro passo é escolher a composição do asteroide: de pedra (stone asteroid), de carbono (carbon asteroid), ferro (iron asteroid) e ouro (gold asteroid), e até um cometa (comet).

Em seguida, escolha o diâmetro. Ele pode variar entre 1 metro e 1,5 km (esse é o tamanho da rocha), a velocidade em que atingirá nosso planeta e o ângulo de impacto.

Por fim, no mapa do lado esquerdo, escolha o local exato que deseja que o asteroide atinja a Terra. Clique em "Launch Asteroid" (Lançar Asteroide, em tradução livre) e veja o estrago acontecer.

A plataforma fornecerá estimativas precisas da destruição causada. Todos os resultados são levados em consideração: tamanho da cratera resultante do impacto, bola de fogo, onda de choque, velocidade máxima do vento e magnitude do terremoto.

Cada uma dessas categorias mostra dados específicos, como mortes, quantas pessoas sofreriam queimaduras, teriam danos pulmonares e rompimento dos tímpanos, e a quantos TNTs o impacto é equivalente, entre outros números bastante impressionantes.

*Com matéria de dezembro de 2022