Dona Castorina cai para trás ao ser desmascarada em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de quinta-feira (10), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Dona Castorina (Fátima Patrício) fica sem jeito ao ser descoberta com um anel com pedra preciosa.

O que vai acontecer

Após brigar com Blandina (Luisa Arraes), a faxineira deixa o hotel levando o anel com o anel de turmalina paraíba dado pela filha. A mãe não sabe que a pedra preciosa foi roubada por Deodora (Debora Bloch) e dada para a vilã como recompensa por uma aliança maligna.

Ela vai parar na praça da cidade. Torquato Tasso (Jorge Ritche) a vê no local e leva a mulher para a casa de Quinota (Larissa Bocchino).

Na mesa do café da manhã, a jovem vê a mãe de Dona Castorina enfaixada. "O que aconteceu, Dona Castorina? Magoou a mão trabalhando, foi?", pergunta a moça. "Isso aqui? Não foi nada demais. Foi... Foi só um cortezinho à toa", responde a mãe de Blandina.

Quinota fica chocada ao ver a turmalina paraíba que foi roubada de sua família. "Esse anel... É uma turmalina paraíba?", pergunta ela.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.