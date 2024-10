Chico Barney: Núcleo da Mariana Ximenes é o pior de Mania de Você

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a nova fase de Mania de Você (Globo) no Central Splash. Para o colunista, o núcleo que envolve Isis, vivido por Mariana Ximenes, não é nada bom. "É a pior coisa da novela."

"A primeira fase dela é muito boa, ela é implacável. Achei que ela ia ser uma 'femme fatale', matou os dois caras que se enfiaram no caminho dela" argumenta Chico.

Mas depois do pulo temporal do folhetim, Isis se submete a ameaças de uma família que sabe do passado dela. "De uma maneira que não condiz".

Para Bárbara, apesar de concordar que a mudança no personagem não faz sentido, ela diz que a narrativa a lembra do filme "Parasita", longa que ela gosta muito. "É ruim, mal feito, mas eu lembro do filme."

"Parece que ele não entendeu o filme. Eu nunca vou perdoar quem apresentou 'Parasita', 'The Bear' e 'White Lotus' para o João Emanuel Carneiro, tá insuportável", responde Chico Barney.

Ele argumenta que o núcleo de Vanessa Bueno, Eriberto Leão e Mariana Santos, que vivem Diana, Robson e Fátima, lembram as esquetes de Zorra Total, só que com drama. "É típico do autor. Todo dia acontece mesma coisa e se repete tanto que parece palhaçada."

