Chato, 'Coringa 2' tenta ser musical e vira 'pesadelo' para Gaga

"Coringa: Delírio a Dois" não tem tido a recepção que esperava.

Ao apostar em um novo gênero — o musical — e com poucas cenas envolvendo Lady Gaga, o filme tem desagradado parte do público. "Os números musicais não acrescentam à trama e não envolvem. Não dá liga. Lady Gaga não está brilhando como merece", diz Flavia Guerra.

Vitor Búrigo afirma que o título da obra realmente faz jus ao conteúdo — "é um delírio".

O filme frustra expectativas e se torna chato, defendeu o comentarista. "É uma chatice, não vai para lugar nenhum. É um filme que não consegue ser nada", avalia.

Flavia diz que, apesar das falhas, o filme alcança uma nova camada de público. "Gosto de como ele frustra as expectativas de quem esperava um anti-herói", afirma.

Diferentemente de 'Coringa', 'Emilia Pérez' funciona

Exibido na 26ª edição do Festival do Rio, o filme francês "Emilia Pérez" acerta mesmo sendo um musical. Flavia Guerra diz que o filme se arrisca ao optar pelo gênero, mas não faz com que ele "esfrie" a trama. "É uma loucura francesa", avalia.

Vitor Búrigo diz que o filme é o que tem maior poder de incomodar Oscar. Na trama, um chefe do cartel tenta sair do ramo para se tornar uma mulher.

Assista à íntegra do Plano Geral:

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.