BBB 25: todos os participantes vão competir em dupla; saiba mais

O BBB 25 terá nova configuração de participantes e vai embarcar na celebração das seis décadas da TV Globo.

O que aconteceu

O Big Brother Brasil chega à 25ª edição em janeiro do ano que vem com uma configuração inédita, com participantes competindo em dupla.

Pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, amigos, primos, irmãos, casais entrarão juntos na disputa. Laços fortes, construídos antes do confinamento, serão colocados à prova aos olhos de milhões de espectadores.

Mesmo com a novidade, a participação de Pipocas e Camarotes será mantida. Todos devem levar alguém importante em sua vida para formar uma dupla.

A próxima temporada do reality show embarca na comemoração dos 60 anos da TV Globo, em 2025. A residência dos brothers e sisters terá uma decoração inspirada nas muitas histórias que a emissora contou nas últimas décadas.

De domingo a domingo, paredões, provas do líder, anjo, bate e volta estão garantidos. Na temporada 25, dinâmicas que os fãs já conhecem, como Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha serão mantidas e terão mais interação com o público.

O BBB 25 terá apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa deve durar cem dias.