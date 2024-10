Barba, malhação: as mudanças de Paulo Mendes para Tomás de 'Mania de Você'

Após estrear na televisão na série "Os Outros" (Globoplay), Paulo Mendes, 20, se tornou uma das apostas da atuação da nova geração.

Não demorou para o ator estrear nas novelas. Primeiro como Luís, em "Amor Perfeito" (Globo), e agora como o rebelde Tomás, em "Mania de Vocês". Ele conta para Splash as mudanças físicas que precisou fazer para o personagem.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Quem é Paulo Mendes

Nascido no Rio de Janeiro, Paulo Mendes se encantou com a dublagem ainda na infância. "Quando eu tinha cinco anos eu descobri uma profissão chamada dublador. Descobri a dublagem e eu me apaixonei por isso. Então, quando eu tinha dez anos, minha mãe me colocou no meu primeiro curso de dublagem. Foi com a Selma Lopes, que é uma dubladora maravilhosa, minha primeira professora, minha eterna professora, ela dublou a Marge Simpson, de 'Os Simpsons'; a Whoopi Goldberg; e um bando de coisa também".

As aulas de teatro porque precisava do DRT para continuar fazendo dublagens depois de crescido. "Eu comecei a dublar e foi assim que eu acabei caindo no teatro, porque depois dos 16 anos você tem que ter o DRT para poder dublar. Então, eu tive que fazer teatro, fui meio obrigado e acabou que eu gostei mais do teatro do que da dublagem. E aí, nisso que eu estava no teatro, fui para o teatro musical e do teatro musical eu vim parar aqui".

Além de atuar e dublar, Paulo é apaixonado por cinema. "O cinema é uma coisa muito forte para mim. Tanto o cinema quanto o teatro foram lugares para onde minha mãe sempre me levou, então vivi nesse ambiente de ir ao cinema e ir ao teatro, eu ia direto, três vezes na semana eu ia ao cinema".

Acho que se um dia falarem assim 'o cinema acabou', acho que eu morro junto. Talvez a música seja outra coisa que eu tenha mais afinidade, eu escuto muita música. Mas, sem o cinema, acho que eu fico louco, maluco. Paulo Mendes

Em suas redes sociais, Paulo fala muito sobre cinema, mas afirma que não se considera um crítico cinematográfico. "Eu fiz curso de crítica de cinema também. Não sou crítico, pelo amor de Deus, eu não sei fazer isso, mas eu estudei a crítica de cinema".

O rebelde Tomás de 'Mania de Você'

Na atual novela das nove, Paulo Mendes vive Tomás. O jovem de estilo alternativo é filho de Ísis (Mariana Ximenes), com quem tem uma relação conflituosa. Desde sempre, foi mais ligado à avó Berta (Eliane Giardini). "Existe uma relação muito forte do Tomás com a Berta. Não foi muito mostrado isso, mas existe essa relação. Ele ama muito a avó, e a mãe nunca esteve com ele ali. Então, sempre quem deu mais atenção para ele foi a avó. E isso é uma coisa criada fora de tela, mas existe. Ela sempre esteve ali com ele, mas ela também é uma pessoa que trabalha muito, é bilionária, dona de empresa... Está sempre com muita coisa para fazer, sempre de um lado para o outro".

Tido como herdeiro dos negócios da família, Tomás tornou-se revoltado contra o sistema. "É um personagem que é bem complexo. Existe uma rebeldia e uma vontade de sempre estar fora da curva da família dele, dessa riqueza, mas é impossível você sair disso. Então, tem essa dificuldade de sair desse local do privilégio, de tentar se colocar no lugar do outro, de tentar ver isso. Ele sempre tenta ver o outro lado, então acaba que ele cresce tendo um coração bom, um coração aberto e talvez até uma certa ingenuidade que ainda não deu para ver, mas ao longo da novela as coisas serão mostradas e serão vistas. No momento, ele é só um menino rebelde".

No começo da história, o personagem namora a vizinha, Bruna (Duda Batsow), mas vai se apaixonar por Evelyn (Gi Fernandes). "O Tomás e a Evelyn se apaixonam. E criam essa conexão, esse laço, que realmente é um amor bonito [...] A gente está criando essa doçura desse personagem, esse amor, essa ingenuidade que eu falei, vem muito do acreditar em você querer o bem das pessoas que estão do seu lado. Mesmo que ele tenha essa rebeldia contra a família, contra o dinheiro, contra a empresa, ele ainda ama aquelas pessoas, ele vive com aquelas pessoas, ele convive com elas e quer o bem de todo mundo. É um personagem de quem você pode esperar muito amor. Pode esperar muito amor desse casal também".

Contracenando com duas veteranas das novelas, Eliane Giardini e Mariana Ximenes, o jovem ator diz que está aprendendo por osmose. "A gente está lá quase todos os dias gravando junto, ao longo da semana praticamente batemos ponto em casa e voltamos. Então criamos essa conexão. Desde a preparação que tive com a Mariana e a Eliane, sempre fico muito quieto no começo e observo muito, passo a observar e a ouvir muito o que elas estão falando na preparação, como elas dão no texto, e a experiência também de trabalhar em novela".

É até engraçado que eu ficava calado no começo e agora eu começo: 'Ah, mas e que tal isso aqui?'. Então a gente vai aprendendo essas coisas. Eu não sei o que eu estou aprendendo, mas eu estou aprendendo bastante. É isso, é a experiência do outro estar ali, meio que, sei lá, por osmose. Paulo Mendes

As mudanças físicas para 'Mania de Você'

Para viver Tomás, o ator precisou mudar alguns aspectos em sua aparência física, como deixar a barba crescer e manter um cabelo sem corte. "É tudo pelo personagem. É meio sofrida essa barba aqui, eu não gosto dela. É algo que ajuda no personagem, ajuda a ter essa credibilidade em mim, como esse novo personagem. É pedido da caracterização, é pedido da direção... é esse negócio do rebelde, se todo mundo na família é bonitinho, com barbinha feita e cabelo com pezinho, eu vou estar assim, com esse capacete, esse cabelo imenso e essa barba toda cagada".

No início da preparação, Paulo ficou sabendo que seu personagem praticaria esportes e, por isso, começou a malhar e ter hábitos mais saudáveis. "No começo da história, a gente tinha um pouco mais desse negócio atlético, só que acabou que isso foi mudando ao longo do tempo. Então, eu comecei a malhar e a ficar bem dentro disso, comecei a fazer uma dieta regrada, e acabei pegando gosto. Gosto muito de correr, gosto muito de nadar, fazer essas paradas."

Com isso, o corpo de Paulo mudou e as pessoas começaram a reparar e a enviar comentários mais ousados nas redes sociais. "Às vezes, eu acho um pouco problemático, mas acho engraçado. É legal, não tem muito o que eu dizer sobre esses comentários, mas houve essa mudança e esse choque com o pessoal da caracterização, figurino e continuidade da novela".

O ator confessa que também entendeu que postar fotos sem camisa tem rendido mais engajamento e tem se aproveitado disso. "Comecei a me mostrar mais um pouco, porque eu entendi o engajamento. Eu entendi o que as pessoas gostam. Às vezes, eu divulgo meus projetos de música, às vezes, eu falo sobre a novela com uma foto sem camisa, por que não?"