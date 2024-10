Babi diz ter discurso pronto para Suelen: 'Você tem trauma e eu também'

Reunidos na área externa na madrugada de quarta-feira (9), peões do grupinho, Sidney, Babi, Juninho, Gilsão e Albert conversaram sobre não concordarem com as falas de Suelen.

Babi disse ter uma fala preparada para a modelo, para o momento que tiverem uma dinâmica de apontamento: "Eu entrei aqui e não foi por causa de macho. Entrei aqui porque trabalhei para estar aqui. Não entrei às custas de ninguém, ou porque fiquei com alguém, ou porque fiz isso ou aquilo com alguém. Eu entrei aqui porque eu trabalhei mostrando meu corpo, assim como você também mostra numa passarela ou numa foto. Eu não entrei por causa de macho, entrei usando meu nome! Já que ela usou essa pauta, tenho poder e propriedade para falar isso! Sou muito bem comprometida, sim, e você não é menos que eu. Você tem trauma, eu também tenho; você passou fome, eu também passei; você é mãe solo, eu também sou. Você não é melhor que eu e acabou! Eu vou descer o c*****! Se você é subterrânea, eu vou jogar areia por cima de pisar!"

O que aconteceu

Em uma conversa exibida pela metade pelo Playplus, o grupinho falava que Suelen, que é mãe de uma bebê de 1 ano, deveria repensar algumas falas feitas durante embates devido à maternidade:

Babi: "A gente tem que ensinar os pequenos desde agora. Se você quer respeito, você tem que ser dar respeito. Eu não quero que meu filho chame os outros de 'porco', 'imundo', 'filho da p***. Deus que me livre! Quero que meu filho tenha respeito pelo ser humano e saiba se colocar no lugar dele."

Albert: "E aqui é uma chance de quem é artista colocar sua vitrine do seu melhor. Mas só mostrar esse lado. A pessoa quer contratar e fala 'como contrato uma pessoa dessas? Que língua tenho que falar com ela?'."

Sidney: "Ela é tão gigante, tem tanta coisa, e tá escolhendo mostrar só uma coisa. Eu não duvido que ela tem um leque incrível. Ela, às vezes, tá insistindo numa direção"

Babi: "Ela desce lá embaixo! Ela desce num nível que..."

Sidney: "Nunca faltei com respeito com ela."

Babi: "Mas é uma pessoa que todo mundo aqui vai se indispor com ela, vai arrumar uma treta com ela."

Sidney: "Não vejo coerência nela, pessoa. Ela fala coisas, faz outra e isso não fecha."

Babi: "Eu acho ela muito bonita, muito!"

Gilson: "Eu falei pra ela que era um mulherão do caramba. Não no sentido de beleza, mas pela história de vida dela. Mas depois ela começou a se mostrar."

Babi: "Como que uma mulher bonita daquela, que você olha e fala 'cara, que mulher bonita', que representa muito a mulher brasileira. Você podendo arrumar 1001 trabalhos, abre a boca. Pelo amor de Deus, fecha! Vá fazer uma escola de etiqueta, de educação, pra ter um pouco mais de educação. Não é possível que ninguém é assim. As coisas que ela fala."

Sidney: "Acho que é uma escolha."

Babi: "Ela virou pra Fernanda e falou 'por que você não vai mostrar a b*****?'"

Sidney: "Eu tenho certeza que ela [Suelen] tem educação e que esse desrespeito é uma escolha dela pela dor dela, pela revolta dela. Só que é injusto."

Gilson: "De descontar na gente."

Babi: "O hate que ela recebeu por essa situação. [Ter engravidado, dito que era de Vitão e depois ser descoberto que não do cantor.]"

Sidney: "Eu nem sabia de nem de nome, nem de nada, nem dessa história."

Babi: "Ela entrou aqui por causa disso. Eu imagino que não tenha sido fácil, mas não dá direito de desrespeitar as outras pessoas. Onde começa sua dor, você não sabe onde começa a minha. Até que ponto? Ela falou do cabelo do Zaac, algo que incomoda o Zaac. Até que ponto tua dor é okay e do outro é f***-se?"

Sidney: "Tá claro que a dor que importa é só a dela."

Babi: "Não dá pra aceitar. Tenho que respeitar tua dor, como tu tem que respeitar a minha. Tudo é dor, tudo machuca. Só você sabe o nível, só eu sei o nível. 'Ah, eu sou reativa'. Não, você é sem educação mesmo!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 3ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 6572 votos 34,54% Zé Love 34,53% Cauê 30,93% Zaac Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6572 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso