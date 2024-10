Apresentador pede desculpas a Beyoncé e Jay-Z após acusações de cantora

O apresentador Piers Morgan, 59, se retratou nesta terça-feira (8) após uma convidada de seu programa fazer acusações a Beyoncé, 43, e Jay-Z, 54.

O que aconteceu

A cantora Jaguar Wright esteve no programa de Morgan na semana passada, quando chamou Beyoncé e Jay-Z de "casalzinho perverso". Ela associou os astros à prisão de Sean Combs, o P. Diddy, e os acusou de estarem envolvidos nos crimes cometidos pelo rapper.

Agora, o apresentador pediu desculpas pelo episódio. "Jaguar, inesperadamente, fez várias alegações graves sobre Jay-Z e Beyoncé naquela entrevista. Como eu disse na ocasião, eles não estavam presentes para responder ou defender a si mesmos", declarou.

Morgan disse ter sido notificado pelos advogados de Beyoncé e Jay-Z, que declararam que as acusações são falsas. "Os advogados deles nos contataram para dizer que as alegações eram totalmente falsas e não têm base em fatos", informou.

A produção do programa cortou o trecho da entrevista após receber a notificação legal do casal. "Editar entrevistas não é algo que fazemos levianamente em um programa chamado 'Uncensored' [Sem Censura, em português]... mas há limites legais para nós também", afirmou Morgan.

E nós pedimos desculpas para Jay-Z e Beyoncé. Piers Morgan

Pouco antes, o apresentador também se eximiu da responsabilidade ao explicar por que chamou a convidada para seu programa. "As pessoas fazendo essas alegações têm uma audiência com ou sem programas com o meu", afirmou ele.