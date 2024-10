Após invadir reunião, Rosana deixa Edson chocado em 'Volta por Cima'

No capítulo de quarta-feira (9), da novela "Volta por Cima" (Globo), Chico discute com Madalena. Violeta impõe uma condição para se casar com Armando.

Jão marca de sair com Cacá. Rosana invade uma reunião na diretoria, e Edson se surpreende. Cida fica encantada com o entrosamento de Sidney e Lucas.

Osmar se desespera ao perceber o sacrifício feito por Violeta para ajudá-lo. Chico chega com Madalena em um bar, em frente ao restaurante em que marcou com Roxele.

Madalena se encontra com Jão e fica chateada ao saber que ele sairá com Cacá. Osmar tenta impedir Baixinho de cair no poço do elevador.