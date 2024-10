Após descobrir segredo, Primo Cícero jura vingança contra Seu Tico Leonel

No capítulo de quarta-feira (9), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Deodora e Ariosto propõem aliança com Quintilha para tirar a Gruta Azul dos Leonel.

Elias Crisóstomo afirma a Juquinha que não roubou Inês de Castro, e pede ajuda a Benvinda. Esperança e Fé descobrem que o celular misterioso esquecido na casa de Primo Cícero é de Seu Tico Leonel e intrigam o pai contra o parente.

Quinota e Artur confrontam Blandina. Primo Cícero afirma a Seu Tico Leonel que se vingará de sua armadilha, quando fingiu ser Militana.

Quintilha leva Primo Cícero ao encontro de Ariosto e Deodora. Artur e Quinota se beijam.