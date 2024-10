Aos 92 anos, Cacique Raoni é internado e cancela presença na Flip

O cacique Raoni, 92, cancelou a participação na 22ª Flip por motivos de saúde. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (9) pela organização da festa literária de Paraty (RJ).

Raoni Metuktire não estará presente na 22ª Festa. Convidado para a mesa "Saber o passado, mirar o futuro" junto de Txai Suruí, Raoni foi internado após realizar alguns exames antes do início da Flip e passa bem.

Mesa, que está programada para sexta-feira (11), às 15h, está mantida e vai contar com a presença de Txai Suruí. A mediação será de Guilherme Freitas.

Flip informa que os ingressos já adquiridos permanecerão válidos. "Caso haja interesse em cancelar a compra e solicitar o reembolso, será necessário enviar um e-mail para contato@fcticket.com.br até 23h59 do dia 10/10, informando o número do pedido e CPF do titular da compra."

Cancelamento acontece após o cacique Raoni ir ao Palácio do Planalto, na tarde desta quarta (9), sem agenda, e não ser recebido pelo presidente Lula. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Líder dos kayapós chegou a ser recebido por um auxiliar do presidente, mas foi informado de que não seria possível falar com o chefe do Executivo na quarta. O assessor disse que entraria em contato para dizer se haveria horário disponível na quinta (10).

