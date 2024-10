A Fazenda: Zé Love diz que Sacha nunca saberá o que é 'amor de um filho'

Em uma troca de ofensas durante a formação de roça de A Fazenda 16 (Record) na terça-feira (8), Zé Love o criticou por uma fala do feita no domingo (6).

O que aconteceu

Zé Love: "O que ele disse pra mim no domingo e várias pessoas são prova... Pra ter mulher, basta casar. Pra ter pai, basta ter filho."

Sacha: "O que ele disse pra mim no domingo e várias pessoas são prova... Pra ter mulher, basta casar. Pra ter pai, basta ter filho."

Zé Love: "Falou sim! Ele fala que é muito defensor das mulheres. Aqui tem muita mãe solteira que sabe o quanto filho precisa de amor de um pai, que é coisa que, não sei quanto anos ele tem, ele nunca vai ter isso, não tenho dúvida, porque ele é verdadeiramente um cara escroto e disposto a tudo aqui dentro, então eu não tenho nem pena de você. Sabe por quê? Quem tem que ter pena de você, é Deus. Tchau, meu amigão!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 3ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 4570 votos 40,50% Zé Love 33,87% Cauê 25,62% Zaac Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4570 votos

