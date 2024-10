Yuri desabafa com Sacha em A Fazenda 16: 'Estava no mood toca sino'

Horas antes da quarta Prova do Fazendeiro, Yuri e Sacha conversaram sobre o clima na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Yuri contou ao amigo que estava mal durante o dia de terça-feira (8). "Ontem eu estava muito destruído, o dia inteiro passei mal."

O peão confessou. "Mood toca o sino [de desistência do programa]."

Sacha assentiu e Yuri seguiu o desabafo. "Aqui é muita loucura. Um show de horrores às vezes."

Ele criticou a forma como os peões se comportam durante o programa ao vivo. "Aqui é uma coisa, aí você vai ver no ao vivo e se transforma."

