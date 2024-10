Trabalhou, mas criticou: Paulo Betti não passa pano para a Globo

Contratado por quase 40 anos na Globo, Paulo Betti teceu críticas à emissora.

Em entrevista ao podcast Futeboteco, o ator disse que não concorda com o Familhão, quadro do Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck, que obriga os interessados a pagarem R$ 20 por mês para concorrerem à chance de serem milionários.

Trabalhou, mas criticou. Não passou pano para a empresa. Sobrou até para o Luciano Huck. Yas Fiorelo, no Splash Show

Leão Lobo diz que Paulo sempre teve essa postura sobre questões trabalhistas. "Ele sempre criticou a Globo", diz. "As pessoas têm individualidade, o direito de darem opinião. Mas, hoje em dia, parece que há uma chantagem emocional no ar".

Em eleições catastróficas, Renata Lo Prete dá aula de política

Leão Lobo e Yas Fiorelo também comentaram no Splash Show sobre as Eleições Municipais 2024.

Segundo Leão Lobo, em meio às "eleições catastróficas", a jornalista da Globo Renata Lo Prete se destacou. "Fico encantado com ela. Ela tem um jeito de explicar, de associar acontecimentos, que dá uma aula de política", disse.

O comentarista diz que a jornalista faz comentários elucidativos, que só melhoram à medida que ela avança na profissão. "É muito instigante e muito bom vê-la fazendo isso", conta. "Como ela cresceu e amadureceu como jornalista".

Assista à íntegra do Splash Show:

