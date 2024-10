Yas: Leonardo se arrepende, mas pensamento escravocrata ainda é comum

Leonardo se pronunciou após entrar em "lista suja" do trabalho análogo à escravidão, lamentando ter sua fazenda envolvida em uma situação gerida por outra pessoa.

Yas Fiorelo afirma que Leonardo pode realmente ser inocente no caso e não ter envolvimento algum com a vítima do trabalho escravo, mas que o pensamento sobre pessoas poderem trabalhar "pelo mínimo" ainda é muito comum. "Há empregados que são tratados como a escória da sociedade, e isso é fruto da escravidão. É o 'quartinho da empregada', o 'é quase da família', colocar seis pessoas em um cômodo minúsculo...", analisa.

Esse pensamento escravocrata ainda reverbera muito hoje em dia Yas Fiorelo

Constrangido, Leonardo mostra ter consciência

Leão Lobo diz que Leonardo apareceu "muito constrangido" em seu pronunciamento, mas também tem responsabilidade sobre quem arrenda sua fazenda.

Sem água, o alojamento onde os funcionários dormiam em sua fazenda era "horroroso", avalia Leão. "É muito triste. Não é totalmente culpa do Leonardo — o cara que arrendou que tratava as pessoas como escravas —, mas é uma responsabilidade de quem arrenda".

Leão ainda diz que o constrangimento de Leonardo é positivo, pois "mostra que ele tem consciência". "Mas é algo muito sério e infelizmente muito comum no Brasil, ainda mais nessa região da fazenda".

