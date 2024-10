Yas: Com personagens burros, 'Mania de Você' faz público perder a paciência

Há um mês em exibição, "Mania de Você" (Globo) recebe um balanço negativo sobre sua trama.

Leão Lobo diz que alguns dos personagens da novela não têm narrativa. "Luma (Agatha Moreira) fica devendo em algumas cenas. A gente deveria torcer por ela (…), mas não conseguimos, porque ela não cativa. É estranho. Parece que a emoção dela nunca é verdadeira".

A sensação que dá é de que existem duas novelas, afirma Yas Fiorelo. "Todos os personagens são muito burros", afirma. "Não temos comentado a novela porque perdemos a paciência".

Excesso de viradas deixa público confuso

Leão Lobo avalia que a novela tem "muitas viradas" e acabou deixando o público confuso. "A gente não consegue saber muito bem para quem torcer, e todos os núcleos são esquisitos", diz. "Parece que faltam pedaços".

O comentarista também criticou o "excesso de bandidos" na narrativa, e diz que a trama chega a ser "assustadora". "É tudo muito abusivo, um exagero", avalia. "Muito bandido para uma história só".

A novela acaba por não cativar, e o público não consegue torcer por quem realmente é a vítima. Chay Suede, que vive o vilão, consegue "cativar mais", avalia Leão.

