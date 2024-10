Como Isabel Teixeira estudou jogo do bicho para viver viúva de contraventor

Isabel Teixeira, 50, é Violeta Castilho em "Volta Por Cima", nova novela das 7 da Globo. Viúva de um contraventor, a personagem é muito bem resolvida quanto a própria sexualidade e seus desejos.

Preparação

A atriz se jogou no universo do jogo do bicho para entender como construiria a personagem, que chega ao ar após destaque em "Pantanal" (2022) e "Elas Por Elas" (2023). Entre as pesquisas, ela leu o livro "Maldito Invento dum Baronete: Um Breve História do Jogo do Bicho", de Luiz Antonio Simas, que cita uma entrevista viral de Zeca Pagodinho à Veja sobre o jogo do bicho.

Zeca Pagodinho disse na entrevista que o jogo do bicho devia estar sendo ensinado na escola, porque é uma matemática, é dezena, centena, milhar, 4 não sei o que... Agora, eu estou entendendo porque fui estudar. O entrevistador falou: 'Zeca, mas não é ilegal?' E Zeca responde: 'É ilegal?' Você acha que ele não sabe que é ilegal. Claro que ele sabe, mas está tão arraigado... O livro ainda diz: 'O jogo do bicho começa quando a gente sonha'. Isso não é lindo? E está aqui na novela. Retrata a realidade. Isabel Teixeira

Isabel também assistiu ao documentário "Vale O Escrito", do Globoplay, e viu vídeos que encontrava no buscador do Google, como o de Dercy Gonçalves em um programa antigo do Silvio Santos. "Eu já ganhei coelho na cabeça, mas foi em São Paulo, nunca apostei no Rio de Janeiro, mas agora consigo identificar quem é apontador. Está muito na nossa cultura."

Isabel Teixeira reforça que o jogo do bicho é uma contravenção e uma prática proibida no país. Apesar de estar arraigado na cultura carioca, a atriz pontua que gera uma série de consequências negativas.

A ilegalidade da contravenção gera várias consequências de criminalidade e de violência que são totalmente repreensíveis. Não dá para louvar. Isabel Teixeira

Bem resolvida

Para Isabel, a personagem é uma mulher "que gosta de viver" e que sabe onde se colocar em meio "à contravenção regida por homens". "'Vale O Escrito' mostra isso. É uma violência muito masculina", pensa ela, que defende que a personagem não chega a ser uma vilã como a Helena de "Elas Por Elas".

Violeta é uma mulher que gosta de namorar, mas não sabia que ia se apaixonar pelo Osmar, personagem de Milhem Cortaz na trama das 7. "Mas tenho certeza que é uma personagem que gosta mais dela mesma que outra. Então, para isso, ela tem que estar super bem resolvida com o corpo, sexo, idade, autoestima. Está com tudo em cima"

A personagem inspira a atriz no que diz respeito ao empoderamento da mulher madura. "Fui uma adolescente da década de 1990 e isso faz eu ter muitos problemas de autoaceitação, porque era um padrão muito alto. O mundo mudou muito, principalmente de 2010 para cá... Como vivi o final do século passado, o começo deste e essa virada [de 2010] faz com que eu comece a pensar e sacar que há uma mudança de paradigmas que ainda está em curso."