Vocalista do Sum 41, Deryck Whibley acusa ex-empresário de abuso sexual

Deryck Whibley, 44, vocalista da banda Sum 41, acusou o ex-empresário do grupo, Greig Nori, 61, de abuso sexual.

O que aconteceu

Em sua autobiografia, "Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell", publicada nesta terça-feira (8), cantor contou detalhes sobre as violências que teria sofrido. Abuso teria acontecido no início de sua carreira no rock.

De acordo com Whibley, ele e Nori se conheceram nos bastidores de um show da banda Treble Charger. Na época, Nori, que tinha 34 anos, convidou o artista, que tinha 16 anos, para outra de suas apresentações.

O empresário teria oferecido drinques a ele e seu colega Steve Jocz. Ele passou, então, a ser uma espécie de mentor para Whibley, e eles passavam horas se falando ao telefone. "Greig tinha uma exigência para ser nosso empresário: ele queria controle total. Não poderíamos falar com ninguém além dele, porque a indústria da música é 'cheia de cobras e mentirosos', e ele era a única pessoa na qual podíamos confiar", disse Whibley em um trecho do livro.

O músico, então, passou a relatar as manipulações do ex-empresário. "Ele era tão convincente que, passado um tempo, comecei a acreditar que ele estava certo".

O primeiro abuso veio quando Whibley tinha 18 anos: em uma festa, Nori o levou para uma cabine do banheiro, sob o pretexto de usar drogas, e o beijou forçadamente.

Depois de alguns meses, o roqueiro se mostrou cansado dos encontros, mas era chantageado. Nori alegava ele era "homofóbico" por se recusar a continuar se envolvendo sexualmente. "Ele me disse que era tudo culpa minha, porque eu não deveria ter dito 'sim' para começo de conversa. Comecei aquilo e então não poderia parar".

Whibley só havia falado sobre o suposto abuso a um amigo em comum que tinha com Nori. Segundo o astro, ele contou para a cantora Avril Lavigne, 40, com quem foi casado entre 2006 e 2009. "Isso é abuso! Ele abusou sexualmente de você", a cantora teria dito, conforme o relato do artista. A atual esposa dele, Ariana Cooper, teve a mesma reação.

Após o fim da violência sexual contra Deryck, o empresário teria continuado a perseguir o grupo. Ele tentava colocar os membros um contra os outros. Em 2004, ele foi demitido. Greig Nori não se manifestou sobre as acusações do vocalista.