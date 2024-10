Virginia mostra a barriga 1 mês após parto de José Leonardo; veja fotos

Virginia Fonseca, 25, mostrou nesta terça-feira (8) o resultado de sua barriga exatamente um mês após o parto de José Leonardo, seu terceiro filho.

O que aconteceu

A influenciadora postou uma foto de biquíni preto em frente ao espelho. Na imagem, é possível ver a redução praticamente completa do inchaço após a gravidez.

Virginia ainda mostrou o momento em que fazia uma compressa de gelo e uma massagem na região. "A massagem é maravilhosa. No outro dia, meu amigo... Até por questão da cesárea. No outro dia eu acordo muito leve, sabe? Na região da cesárea", explicou ela nos Stories do Instagram.

Barriga de Virginia Fonseca 1 mês após o parto de José Leonardo Imagem: Reprodução/virginia

Desde que deu à luz o terceiro filho, a empresária tem feito vários procedimentos, como aplicações de laser na cicatriz de sua cesárea. "Eu amo me cuidar! Me sinto bem", disse ela.

A influenciadora tem dividido com seus seguidores o avanço de sua barriga desde os 10 primeiros dias de José Leonardo. Ela tem compartilhado o resultado das massagens e procedimentos que tem feito.