Taylor Swift ultrapassa Rihanna e se torna a cantora mais rica do mundo

Taylor Swift ultrapassou Rihanna e se tornou a artista musical feminina mais rica do mundo. De acordo com a Forbes, a cantora pop tem fortuna estimada em 1,6 bilhão de dólares (equivalente a R$ 8,7 bilhões na cotação atual), provenientes principalmente dos lucros da turnê "The Eras Tour" e do valor de seu catálogo musical.

O marco faz de Taylor, também, a primeira artista musical a se tornar bilionária primariamente por conta de suas composições e performances. Rihanna, que encabeçava a lista de mulheres anteriormente, tem grande parte da fortuna estimada em 1,4 bilhão de dólares (R$ 7,6 bilhões) como resultado das vendas de sua linha de cosméticos, a Fenty Beauty.

Jay-Z, no topo da lista que considera ambos os sexos, tem fortuna estimada em 2,5 bilhões de dólares (R$ cerca de R$ 13,6 bilhões). A quantia, no entanto, vem de diversas origens, desde sua empresa de bebidas alcoólicas, passando por seu catálogo musical e ações em companhias como Uber.

Taylor Swift se tornou bilionária no ano passado, com o sucesso absoluto da "The Eras Tour". A fortuna de 1,6 bilhão de dólares estimada pela Forbes inclui os lucros da turnê, junto com suas propriedades imobiliárias e o rendimento dos relançamentos de seus álbuns antigos, repaginados e regravados como Taylor's Version.

Este ano, a artista ainda lançou o seu mais recente trabalho, "The Tortured Poets Department", que se tornou o seu álbum que permaneceu mais tempo no topo da lista de vendas nos Estados Unidos, por 14 semanas. Taylor Swift segue na sua turnê mundial "The Eras Tour", marcada para encerrar em dezembro, mas atualmente em hiato. O último show aconteceu em agosto, em Londres, e a cantora reativa as apresentações em 18 de outubro, com show agendado em Miami (EUA).